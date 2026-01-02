Tablet rubato tra la merce, denunciato il titolare di un negozio

Il tablet era stato rubato la notte di Capodanno e grazie al sistema di localizzazione è stato ritrovato all'interno di un negozio della città: denunciato per ricettazione il titolare. È avvenuto a Brescia, dove i Carabinieri la mattina dell'1 gennaio sono intervenuti a seguito di una segnalazione al 112.

Un uomo aveva segnalato il furto, avvenuto la sera precedente in Largo Formentone, durante i festeggiamenti, di uno zaino contenente un computer portatile e un tablet. Grazie al sistema di localizzazione, i militari sono riusciti a individuare uno dei dispositivi all’interno dell’esercizio commerciale cittadino.

I militari, intervenuti sul posto, hanno effettuato gli accertamenti del caso, ma il titolare non sarebbe stato in grado di spiegare da dove provenisse il tablet. Il dispositivo è stato recuperato e restituito al legittimo proprietario.