Piazza Vittoria, petardo gli scoppia in mano: tredicenne perde 4 dita

Nella notte, durante i festeggiamenti del Capodanno in centro a Brescia, un ragazzino che compirà 14 anni nelle prossime settimane ha perso 4 dita di una mano. Il ragazzo, di origini egiziane, era in piazza Vittoria con il padre e il fratello e stava scoppiando alcuni petardi quando alcuni di questi gli sono esplosi in mano.

Subito soccorso, è stato trasferito prima al Civile e poi a Verona dove è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico per la ricostruzione della mano, i cui risultati però potranno essere valutati solo nelle prossime ore anche se è già purtroppo certo che abbia perso quattro dita. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, non c’è stato l’intervento di altre persone: il ragazzino si è ferito mentre maneggiava i petardi.

Un altro intervento a Montecampione

Nel corso della notte, oltre al ragazzino in piazza Vittoria, un’altra persona è rimasta ferita dallo scoppio accidentale di fuochi d’artificio. Si tratta di un 41enne di Pian Camuno, abilitato con le apposite licenze a maneggiare materiale pirotecnico, che è rimasto ustionato mentre preparava lo spettacolo di fuochi d’artificio a Montecampione 1200. Secondo i carabinieri alcuni dei fuochi che stava approntando sono esplosi prima del tempo, investendolo. L’uomo è stato soccorso e trasferito in ospedale dove è stato medicato: per lui è stata fissata una prognosi di 20 giorni.