Svolta di Lukashenko, la Bielorussia libera 123 oppositori politici

Un gesto di buona volontà di Lukashenko, il più stretto e fidato alleato di Vladimir Putin, che dimostra così di aver gradito le avance diplomatiche di Trump
Kalesnikava sull'autobus che rimpatria alcuni dei prigionieri politici liberati - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
La Bielorussia ha rilasciato 123 prigionieri politici, fra cui molti stranieri, e con diversi nomi di peso, come il Nobel per la Pace Ales Bialiatski e la celebre dissidente Maria Kolesnikova, una delle leader delle proteste anti-regime del 2020-2021. Ma anche l'ex banchiere Viktor Babariko, che nel 2020 aveva osato sfidare Aleksander Lukashenko alle presidenziali e si era ritrovato in cella.

Un gesto di buona volontà di Lukashenko, il più stretto e fidato alleato di Vladimir Putin, che dimostra così di aver gradito le avance diplomatiche di Donald Trump.

Per lui l'inviato speciale della Casa Bianca, John Coale, ha trattato l'alleviamento a più riprese delle sanzioni economiche statunitensi e sabato, dopo un viaggio a Minsk in cui ha parlato personalmente con l'ex «ultimo dittatore d'Europa», ha annunciato la fine dell'embargo sull'acquisto della potassa, una terra ricca di potassio alla base di molti fertilizzanti. Poco dopo, l'annuncio che il presidente Lukashenko «ha graziato 123 cittadini di diversi Paesi», come ha indicato un account Telegram legato allo stesso Lukashenko.

Del totale, 114 dei prigionieri liberati, fra i quali Koleshnikova, sono stati trasferiti in Ucraina in pullman. Mentre Bialiatski ha scelto di andare in Lituania, dove ha detto che è stato portato bendato, a bordo di un pullman, dopo la scarcerazione. «La nostra lotta va avanti» perché «le nostre aspirazioni non hanno ancora dato frutto», ha commentato a caldo da Vilnius il 63enne fondatore del centro bielorusso Viasna (Primavera) che diffondeva informazioni ufficiose sulle repressioni politiche.

Argomenti
prigionieri politiciliberatiBielorussiaUcrainaMaria Kolesnikova
