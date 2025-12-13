La Bielorussia libera anche il leader dell'opposizione Babariko

VILNIUS, 13 DIC - La Bielorussia ha liberato anche il leader dell'opposizione Viktor Babariko in un importante processo di liberazione di prigionieri politici: lo ha dichiarato l'organizzazione per i diritti umani Viasna. "Viktor Babariko è libero", ha dichiarato l'organizzazione in un post sui social media, dopo la conferma che anche la leader delle proteste Maria Kolesnikova e il premio Nobel Ales Bialiatski erano stati rilasciati nell'ambito dell'accordo mediato dagli Stati Uniti. Babariko era uno dei principali sfidanti del presidente bielorusso Alexander Lukashenko prima di essere incarcerato in vista delle elezioni del 2020, ampiamente denunciate come truccate da gruppi per i diritti umani e osservatori indipendenti, innescando proteste di massa in tutto il Paese, stretto alleato della Russia.