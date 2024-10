Svincolo della Rovizza, 300 giorni di lavori: incontro con i cittadini

Alla fine, dopo tanti anni, sarà probabilmente più la gioia del disagio, ma qualche disagio ci sarà senz’altro. Così il sindaco di Pozzolengo, Alex Franzoni, ha invitato i cittadini interessati dai lavori per la realizzazione dello svincolo della Rovizza sulla ex Sp11 a farsi avanti. Finalmente approvato il progetto esecutivo, infatti, i cantieri partiranno nelle prossime settimane.

I lavori

I lavori, che si protrarranno per circa 300 giorni, consistono nel completamento del tratto stradale di quasi 400 metri che collegherà la tangenziale con via Sirmione. Come ha sottolineato il sindaco Franzoni, si tratta di un «progetto strategico per il nostro territorio, che rappresenterà un miglioramento significativo della viabilità, con benefici a lungo termine per tutti, residenti e turisti».

Sviluppo

L’infrastruttura, infatti, non solo renderà più agevole l’accesso al lago di Garda, ma contribuirà anche a favorire lo sviluppo economico e turistico dell’area. Non a caso per il raggiungimento di questo obiettivo, ossia l'avvio dei lavori, hanno lavorato tre amministrazioni comunali (quelle di Pozzolengo Sirmione e Peschiera), due province (Brescia e Verona) e due regioni (Veneto Lombardia).

Storia

La storia dello svincolo della Rovizza è iniziata oltre vent’anni fa, nel 1999, e ha attraversato un lungo percorso fatto di rallentamenti e difficoltà. La realizzazione della tangenziale tra il Bresciano e il Veronese era rimasta incompleta, con le rampe dello svincolo, costruite nel 2015, ancora chiuse al traffico. Solo nel 2020, grazie al «piano Marshall» della Regione, quando assessore ai Lavori pubblici era Alessandro Mattinzoli, la situazione si è sbloccata e i 2,4 milioni di euro necessari per l’opera sono stati stanziati.

Il sindaco

Il sindaco Franzoni, consapevole che i lavori potrebbero causare disagi ai cittadini, ha voluto rassicurare la popolazione, spiegando che il Comune adotterà «tutte le misure necessarie per ridurre al minimo l’impatto sulle famiglie coinvolte». In particolare, il primo cittadino ha espresso la volontà di incontrare personalmente i residenti delle zone interessate dai lavori per ascoltare le loro esigenze e trovare soluzioni pratiche che facilitino la gestione di eventuali difficoltà quotidiane: «Siamo consapevoli che i lavori stradali possano creare disagi, e per questo ci impegniamo a mantenere un dialogo aperto con la comunità», ha ribadito.

Oltre a questi incontri, il Comune di Pozzolengo organizzerà momenti informativi dedicati alle famiglie e ai cittadini, durante i quali saranno illustrate le fasi del progetto e le misure di mitigazione previste per ridurre i disagi. L’obiettivo è assicurare che tutti siano adeguatamente informati e supportati durante i 300 giorni di cantiere.