Via ai lavori per lo svincolo della Rovizza, tra Sirmione e Peschiera

Entro la fine dell’anno finalmente sarà dato il via ai lavori per completare lo svincolo della Rovizza. Dopo un quarto di secolo, l’opera è in gara d’appalto e se tutto andrà come deve andare, sotto l’albero ci sarà un bel regalo per tre Comuni gardesani (Pozzolengo, Sirmione e Peschiera) che vedranno le ruspe entrare in azione.

La lunghissima attesa

La storia di questo progetto è iniziata nel 1999, quando venne deciso di completare la tangenziale che collega il Bresciano al Veronese. La strada era stata realizzata, ma mancava un raccordo fondamentale: completare lo svincolo posto in corrispondenza di Rovizza, località il cui territorio è diviso tra i Comuni di Peschiera e Sirmione.

Le rampe sono lì da vedere dal 2015, chiuse con i new jersey, ma ancora mancava il collegamento con la viabilità ordinaria, ossia quei quasi 400 metri che separano la tangenziale da via Sirmione (e qui siamo in territorio di Pozzolengo).

La mappa

La nuova strada, lo si diceva, partirà dalle rampe della tangenziale e arriverà proprio a quella via, che intersecherà grazie a una altrettanto nuova rotatoria: «La soluzione individuata – ha detto il consigliere delegato ai Lavori pubblici della Provincia, Paolo Fontana – ha tenuto in considerazione anche le indicazioni fornite dalla Soprintendenza ed è frutto di un grande lavoro di collaborazione».

Lo svincolo bloccato dai jersey - © www.giornaledibrescia.it

Arrivare al punto in cui siamo oggi, infatti, è stato tribolatissimo, tra poche accelerazioni e molti rallentamenti. Tra le accelerazioni va certamente annoverato il «piano Marshall» della Regione Lombardia: l’ordine del giorno presentato dalla consigliera regionale Claudia Carzeri. Era il 2020 e quel provvedimento ha garantito lo stanziamento dei 2,4 milioni di euro necessari per la realizzazione dell’opera. In seguito, altri stimoli, come la mozione presentata in Provincia nel 2022 da Caterina Lovo Gagliardi, consigliera con delega alla pianificazione urbanistica ed all’assistenza agli enti locali, per dare «una spinta» ai lavori.

Il parere di sindache e sindaco

Gioco di squadra. Insomma, per dirla con la sindaca di Sirmione Luisa Lavelli, «ciascuno ha messo del proprio e ora il progetto trova compimento. Per noi è fondamentale per ragioni di sicurezza, ed è strategico per il borgo di Rovizza».

Conferma la prima cittadina di Peschiera, Orietta Gaiulli: «Il nostro territorio, che è quello del basso Garda, acquista sempre più pregio, ma ha l’importante vulnus della viabilità. È bello, dunque, vedere questo risultato». «Per noi – ha detto il sindaco di Pozzolengo Alex Franzoni, che ha ringraziato il suo predecessore Paolo Bellini – è una porta che si apre sul lago».