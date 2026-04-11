Oli e liquidi tossici nelle fogne: denunciato meccanico a Montichiari

Sversavano oli esausti e liquidi tossici direttamente nel sistema di scolo, senza alcun tipo di depurazione, trasformando i pozzi per l'acqua piovana depositi di sostanze inquinanti. È questo il grave scenario ambientale scoperto a Montichiari dagli agenti della Polizia Stradale di Brescia che, insieme ai tecnici dell’Arpa, hanno messo i sigilli ai macchinari utilizzati da un’officina meccanica che operava senza curarsi delle normative sulla tutela del territorio.

L’indagine si è concentrata fin da subito sulla gestione dei reflui industriali, accertando come i liquidi derivanti dalle lavorazioni sui veicoli confluissero nelle acque reflue attraverso canaline prive di filtri.

L’indagine

L'ispezione ha rivelato una situazione pericolosa anche all'interno e nelle aree esterne della struttura, dove sono state rinvenute numerose cisterne di oli esausti, filtri, pneumatici usurati e ammassi di ricambi meccanici. Tutti questi rifiuti speciali erano stoccati in violazione delle disposizioni previste dal Testo Unico dell’Ambiente, creando una vera e propria discarica abusiva di scarti di lavorazione. A confermare la gravità della condotta è stata la scoperta di chiazze oleose e liquidi ad alta viscosità all'interno dei pozzi artesiani, segno di uno sversamento illecito che ha richiesto campionamenti immediati per valutare l'entità della contaminazione del sottosuolo.

Al termine degli accertamenti, il titolare dell’impianto è stato denunciato alla Procura della Repubblica per il reato di gestione illecita di rifiuti. Oltre alla rilevanza penale della condotta, l'uomo è stato sanzionato amministrativamente con una multa di 2.582 euro poiché l'attività non era conforme alle autorizzazioni previste. L’intera attrezzatura meccanica utilizzata per le riparazioni è stata sottoposta a sequestro amministrativo, bloccando di fatto l’operatività di un esercizio che rappresentava un pericolo costante per l'ambiente.