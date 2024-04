Supermarket della droga a Castiglione delle Stiviere, sette arrestati: uno è di Carpenedolo

Sette persone sono state arrestate tra le province di Mantova, Verona e Brescia con l’accusa di aver costituito un supermarket dello spaccio nel quartiere Cinque Continenti di Castiglione delle Stiviere. Uno degli arrestati è residente a Carpenedolo.

L'operazione è scattata a conclusione delle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Mantova e condotte dalla Compagnia Carabinieri di Castiglione delle Stiviere con i comandi di Peschiera del Garda e Desenzano.

Gli indagati, tutti pregiudicati, avrebbero creato un giro d’affari che avrebbe fruttato al gruppo incassi per circa 800 euro al giorno, provento dello smercio quotidiano a decine di acquirenti che pagavano la droga 80 euro al grammo per la cocaina e 10 euro al grammo l’hashish. In particolare, nel periodo compreso tra agosto 2023 e febbraio 2024, gli indagati avrebbero costituito un supermarket dello spaccio in un appartamento nel quartiere Aloisiano, che richiamava acquirenti dall’Alto Mantovano e da tutte le province limitrofe compresa Brescia, diventando un punto di riferimento per l’acquisto di sostanza stupefacente.

I militari durante le indagini hanno raccolto gravi indizi di colpevolezza a carico dei 7 indagati, che si sarebbero resi responsabili dei reati detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti in concorso, riuscendo a ricostruire il modus operandi del gruppo, le responsabilità dei singoli individui, nonché attribuire agli indagati oltre 3600 cessioni di cocaina e di hashish tra ottobre e novembre 2023. Questi episodi sono stati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza di Castiglione di Stiviere, che hanno anche permesso di individuare gli acquirenti e i mezzi con cui si spostavano.

I responsabili si trovano in carcere.