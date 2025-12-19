Supereroi si calano dal tetto del Civile: stupore e gioia per i bambini

Occhi pieni di felicità, stupore e urla di gioia. Dalle camere del reparto di pediatria del Civile questa mattina i piccoli pazienti hanno visto scendere dal tetto i loro supereroi preferiti: Spiderman, Batman, Hulk, Iron Man e Wonder Woman. Erano tutti lì a portare sorrisi, forza e coraggio.

I supereroi acrobatici in visita al Civile - Foto Pagina Facebook Spedali Civili di Brescia

Così i volontari di SEA – SuperEroiAcrobatici hanno regalato momenti di spensieratezza ai bambini malati e alle loro famiglie. Dopo la discesa acrobatica, gli eroi hanno visitato i reparti di pediatria, consegnando giochi e grandi risate.

La sorpresa

Una visita speciale che ha trasformato così l’unità pediatrica in un mondo da film. È questa la missione dell’associazione SEA – SuperEroiAcrobatici: «regalare una giornata di gioia», strappando un sorriso ai bambini malati che sono i veri eroi della storia.