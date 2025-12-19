Giornale di Brescia
Supereroi si calano dal tetto del Civile: stupore e gioia per i bambini

Spider-man, Batman, Hulk, Iron Man e Wonder Woman sono spuntati a sorpresa portando sorrisi e regali ai piccoli pazienti dei reparti pediatrici
Supereroi in azione al Civile - Foto tratta dai social
Supereroi in azione al Civile - Foto tratta dai social
Occhi pieni di felicità, stupore e urla di gioia. Dalle camere del reparto di pediatria del Civile questa mattina i piccoli pazienti hanno visto scendere dal tetto i loro supereroi preferiti: Spiderman, Batman, Hulk, Iron Man e Wonder Woman. Erano tutti lì a portare sorrisi, forza e coraggio.

I supereroi acrobatici in visita al Civile - Foto Pagina Facebook Spedali Civili di Brescia
I supereroi acrobatici in visita al Civile - Foto Pagina Facebook Spedali Civili di Brescia

Così i volontari di SEA – SuperEroiAcrobatici hanno regalato momenti di spensieratezza ai bambini malati e alle loro famiglie. Dopo la discesa acrobatica, gli eroi hanno visitato i reparti di pediatria, consegnando giochi e grandi risate.

La sorpresa

Una visita speciale che ha trasformato così l’unità pediatrica in un mondo da film. È questa la missione dell’associazione SEA – SuperEroiAcrobatici: «regalare una giornata di gioia», strappando un sorriso ai bambini malati che sono i veri eroi della storia. 

Argomenti
Ospedale Civile di Bresciareparto di pediatriabambinisupereroi acrobaticiBrescia
  3. Ricarica la pagina se necessario