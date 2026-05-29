Supereroi acrobatici giù dal tetto del Civile per i bimbi ricoverati

Una mattinata di stupore e sorrisi corsara quella andata in scena oggi alle palazzine pediatriche degli Spedali Civili . La facciata dell'ospedale si è trasformata in un palcoscenico verticale grazie ai volontari di SEA-SuperEroiAcrobatici , calatisi dal tetto per salutare dalle finestre i piccoli pazienti ricoverati.

L’iniziativa, voluta dal Rotary Club Brescia Valtenesi (Distretto 2050), ha unito tre binari di solidarietà: una donazione alla Rianimazione Pediatrica, lo spettacolo acrobatico e la consegna di doni. A sorprendere i bambini sono stati anche i soci del Rotary che, indossando i costumi dei supereroi in linea con il motto «Uniti per fare del bene», sono entrati in corsia tra i reparti di Chirurgia, Oncoematologia, Pediatria e Neuropsichiatria.