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Supereroi acrobatici giù dal tetto del Civile per i bimbi ricoverati

Spettacolo e sorrisi nelle palazzine pediatriche. L'iniziativa del Rotary Valtenesi porta doni e una donazione alla Rianimazione
Supereroi per i piccoli pazienti del Civile
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Supereroi per i piccoli pazienti del Civile

Una mattinata di stupore e sorrisi corsara quella andata in scena oggi alle palazzine pediatriche degli Spedali Civili. La facciata dell'ospedale si è trasformata in un palcoscenico verticale grazie ai volontari di SEA-SuperEroiAcrobatici, calatisi dal tetto per salutare dalle finestre i piccoli pazienti ricoverati.

L’iniziativa, voluta dal Rotary Club Brescia Valtenesi (Distretto 2050), ha unito tre binari di solidarietà: una donazione alla Rianimazione Pediatrica, lo spettacolo acrobatico e la consegna di doni. A sorprendere i bambini sono stati anche i soci del Rotary che, indossando i costumi dei supereroi in linea con il motto «Uniti per fare del bene», sono entrati in corsia tra i reparti di Chirurgia, Oncoematologia, Pediatria e Neuropsichiatria.

«Il servizio per noi ha significato essere lì in prima persona», spiega Bruno Gorlani, presidente del club. Gli fa eco Anna Marras (SEA): «Un bambino malato ha il diritto di essere ancora un bambino». Un grande momento di vicinanza e supporto psicologico applaudito anche dal Direttore Generale della ASST bresciana, Luigi Cajazzo: «La cura non è fatta solo di terapie, ma anche di queste emozioni positive capaci di infondere nuova forza».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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