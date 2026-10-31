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Suor Paola, una vita dedicata ai bisognosi: oggi la messa col vescovo

La religiosa della Congregazione delle Ancelle della Carità si dedica da molti anni al supporto dei senza fissa dimora. Oggi in stazione con loro c’era anche Pierantonio Tremolada
Francesco Alberti

Francesco Alberti

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La messa del vescovo Tremolada in stazione a Brescia
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La messa del vescovo Tremolada in stazione a Brescia

Quello con suor Paola, e con il suo gruppo di volontari, è un appuntamento che si rinnova ogni martedì, giovedì e sabato mattina. Fuori dalla stazione, nel grande piazzale, le persone più bisognose della città ricevono la colazione. Questa mattina con loro c’era anche il vescovo Pierantonio Tremolada che ha celebrato la messa nella prossimità della festa di Ognissanti; era presente anche mons. Giambattista Francesconi, parroco e referente dell’Unità pastorale del centro storico cittadino.

L’impegno

Suor Paola è una religiosa della Congregazione delle Ancelle della Carità che da moltissimi anni, nonostante abbia superato gli ottant’anni d'età, dedica la sua vita al supporto dei senza fissa dimora. Alla mattina alla buon’ora, insieme appunto ai volontari della Onlus Casa Gabriella, riempie il bagagliaio della sua auto con thermos di caffè e tè caldi, brioches, yogurt, frutta e panini imbottiti con burro, marmellata, formaggio o prosciutto. Riesce a servire e accogliere regolarmente più di 100 persone. Oggi la mattinata è stata ulteriormente speciale.

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