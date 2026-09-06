Suoni e Sapori nell’Uliveto, passeggiata del gusto a Limone sul Garda

Torna «Suoni e Sapori nell’Uliveto», il grande evento enogastronomico di fine estate con il quale Limone sul Garda celebra i sapori del lago, tra musica e tradizioni. L’appuntamento è per questa sera, domenica 6 settembre, a partire dalle 18. Suoni e Sapori nell’Uliveto è una piacevole e golosa passeggiata del gusto, alla scoperta di antiche tradizioni culinarie, di preparazioni tipiche, frutto di ricette gelosamente tramandate di generazione in generazione. La camminata è scandita da undici tappe lungo un percorso che si snoda nell’uliveto e nei vicoli della parte alta del paese.
Ad ogni tappa si alternano assaggi di specialità locali, dalle polpette di pesce di lago alla trota alla gardesana, dalla bruschetta con paté d’oliva alla picanha alla limonese, dalla gustosa polenta cunsa ai formaggi del territorio con mostarda al limone fino ai dolci della tradizione. Ad accompagnare ogni portata un fresco bicchiere di vino Garda Doc.
E a rendere tutto ancora più suggestivo sarà la presenza, ad ogni tappa, di band musicali che proporranno musiche di vario genere, dalla classica al folk e al jazz. Le note di artisti locali e internazionali faranno da colonna sonora all’evento, che si conferma una delle punte di diamante della proposta turistica limonese.
Le informazioni
Il sipario sulla manifestazione si alza alle 18 in punto nel Parco Villa Boghi, zona di partenza e di arrivo del percorso. Il biglietto costa 30 euro e può essere acquistato anche oggi, domenica 6, direttamente nel Parco Villa Boghi a partire dalle 15 (fino a esaurimento posti). Sul sito è inoltre possibile scaricare la mappa con l’itinerario, le tappe della serata e i dettagli sulle proposte gastronomiche.
È un’occasione da non perdere, per scoprire, in una cornice naturale unica, i sapori autentici di Limone e del lago di Garda, e per fare festa, in una lunga notte di fine estate, con una comunità che continua a valorizzare le sue tradizioni. Un appuntamento imperdibile.