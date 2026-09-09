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Sul Suv con 4.800 euro falsi, coltelli e tirapugni: quattro denunciati

È successo a Pian Camuno nel pomeriggio di martedì: il gruppo è stato intercettato nel centro abitato
Pierpaolo Prati

Pierpaolo Prati

Giornalista

I carabinieri con le banconote contraffatte
I carabinieri con le banconote contraffatte

Viaggiavano per Pian Camuno con 4.800 euro in banconote false, due coltelli e un tirapugni. Quattro uomini sono stati fermati e denunciati dai carabinieri nel pomeriggio di martedì 8 settembre. Il gruppo, intercettato nel centro abitato a bordo di un Suv, era composto da due italiani di 42 e 34 anni, un cittadino marocchino di 40 e un albanese di 53, tutti con precedenti di polizia.

La perquisizione

Durante la perquisizione degli occupanti e del veicolo, i militari della Compagnia di Breno hanno trovato due coltelli con lame di 12 centimetri, un tirapugni e 4.800 euro in contanti, suddivisi in banconote da 20 e 50 euro. Sul posto sono intervenuti anche gli specialisti del Nucleo antifalsificazione monetaria di Milano, che hanno esaminato il denaro e accertato che tutte le banconote erano contraffatte. Il denaro, i coltelli e il tirapugni sono stati sequestrati. I quattro uomini sono stati denunciati per detenzione di monete falsificate e porto abusivo di armi od oggetti atti a offendere.

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banconote contraffattePian Camuno
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