Studio legale aperto h24, la replica dell’Ordine

Fa discutere nel mondo della giustizia bresciana l’iniziativa dell’avvocato Alberto Scapaticci di tenere aperto lo studio 24 ore su 24, sette giorni su sette, come annunciato dallo stesso legale nei giorni scorsi. «Ritengo che la nostra professione sia anche un servizio al cittadino e che il cittadino possa avere bisogno di noi in qualsiasi momento della giornata e della nottata, non solo durante l’orario d’ufficio» il pensiero di Scapaticci. Sul tema si è espresso anche l’ordine degli avvocati di Brescia attraverso il presidente Giovanni Rocchi.

Spiegando di «non aver fornito alcun parere sulla compatibilità deontologica del progetto, di non essersi espresso sulle modalità di comunicazione utilizzate per renderlo pubblico e che - conclude - il Consiglio dell'Ordine non è stato consultato né si è espresso in merito a questa iniziativa».

Alla domanda «non è un modo per farsi pubblicità?» Scapaticci aveva risposto: «Non lo faccio per lodarmi ma solo per comunicare l’attivazione di un servizio che ritengo utile, necessario e in ogni caso non certo vietato dalla legge e dal codice deontologico».