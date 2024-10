L’avvocato Scapaticci: «Il mio studio legale aperto 24 ore su 24»

Lo scopo dichiarato dal penalista bresciano non è solo quello di offrire un servizio in più all’utenza, ma anche un’opportunità ai giovani colleghi

«Il crimine non va in vacanza e nemmeno a dormire. Se non altro non nelle ore in cui di solito si dorme. Di un avvocato le persone possono aver bisogno a ferragosto, il giorno di Natale, ma anche alle due o alle tre di notte. Penso a chi si trova a dover fronteggiare un’accusa, ma anche ad una potenziale vittima di reato. Così ho immaginato di aprire uno studio, il mio studio, 24 ore su 24, sette giorni alla settimana». L’idea e le parole sono dell’avvocato Alberto Scapaticci, decano dei penalis