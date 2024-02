Studenti universitari derubati in stazione a Brescia

Due studenti universitari sono stati derubati lunedì in pieno giorno alla stazione ferroviaria di Brescia, senza che nessuno intervenisse. Un copione analogo a quello avvenuto a inizio febbraio.

«Mi hanno fermato ragazzi di 16-18 anni, un gruppo di una ventina che era fermo sulle scale che portano ai treni – racconta il ragazzo –. Uno di loro, che mi è sembrato poco lucido, si è staccato dagli altri e mi si è avvicinato minaccioso, intimandomi di consegnargli del denaro. Non ho visto se avesse coltello o armi: ero molto spaventato. Né io né l’amico che era con me abbiamo posto resistenza e gli abbiamo dato quello che avevamo, temendo che il resto della compagnia potesse dargli manforte».

Cercando in ogni modo di catturare l’attenzione dei numerosi viaggiatori presenti, i due studenti hanno fatto qualche passo verso il piazzale, mentre il rapinatore chiedeva loro altri soldi. «A poca distanza c’erano anche gli agenti della Polizia – prosegue il 21enne –, tuttavia nessuno si è reso conto di cosa stesse succedendo. Per fortuna, capito che non avevamo altro, il ladro ci ha lasciato stare e se n’è andato».

I due si sono rivolti agli uomini in divisa che «ci hanno invitato a sporgere denuncia in Questura. E così abbiamo fatto». «Noi ce la siamo cavata – aggiunge –, ma non è un episodio isolato».