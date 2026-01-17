Giornale di Brescia
Ancora un accoltellamento a scuola: a Sora studente ferito al collo

È successo in un liceo del Lazio, il giorno dopo la morte di Youssef Abanoub a La Spezia. Il ragazzo è stato accompagnato e non sarebbe in pericolo di vita: si cerca l'aggressore
Sul posto sono intervenuti i carabinieri - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
I carabinieri della Compagnia di Sora stanno indagando per risalire all'aggressore del liceale che questa mattina è stato colpito con una coltellata davanti al Liceo Artistico di via Lucarelli. Un episodio che segue la morte del giovane Youssef Abanoub, colpito ieri fatalmente in classe da un coetaneo a La Spezia.

La dinamica

A precedere l'aggressione è stata una breve ma accesa discussione, al culmine della quale un giovane sconosciuto lo ha prima minacciato con un coltello puntato alla gola e poi lo ha ferito al collo. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, la situazione è degenerata in pochi istanti, sotto gli occhi di altri studenti e passanti.

Dopo una colluttazione, l'aggressore si è allontanato rapidamente dalla zona, dileguandosi prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno immediatamente avviato le indagini.

Il ragazzo ferito è stato accompagnato al Pronto Soccorso dell'ospedale di Sora, dove i sanitari gli hanno riscontrato un'escoriazione al collo e lo hanno giudicato guaribile in dieci giorni. I militari stanno ora lavorando per risalire all'identità dell'aggressore attraverso le testimonianze e la verifica delle immagini delle telecamere pubbliche e private presenti nella zona.

Violenza

Non si tratta però come detto in precedenza del primo caso di violenza in una scuola: ieri a La Spezia uno studente è stato colpito al costato da un suo compagno.

Dopo ore di lotta tra la vita e la morte purtroppo il 19enne, Youssef Abanoub, è morto ieri sera all’ospedale Sant’Andrea di La Spezia. 

