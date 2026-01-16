Morto il ragazzo accoltellato a scuola

È morto il 19enne accoltellato stamattina in una scuola di La Spezia. Lo comunicano fonti dell'ospedale Sant'Andrea dove era ricoverato in condizioni gravissime a causa delle ferite riportate. Il cuore di Youssef Abanoub ha smesso di battere in serata dopo ore di angoscia e speranza per i famigliari e gli amici, che si erano assiepati fuori dall'ospedale Sant'Andrea dal primo pomeriggio, quando era stato operato per tentare di contenere l'importante emorragia causata dal grosso coltello usato dal giovane aggressore. Attorno alle 16 il trasferimento al reparto di rianimazione dove in serata è spirato.

I fatti

Prima un litigio nei bagni di scuola, per una ragazza, poi l'accoltellamento in classe dove la vittima aveva tentato di rifugiarsi. A colpirlo a un fianco, secondo le prime informazioni, sarebbe stato un altro studente. Le condizioni del giovane sono subito apparse gravissime a causa di una copiosa perdita di sangue. La polizia della questura della Spezia ha fermato il presunto aggressore. Si tratta di un 19enne che in queste ore viene sentito in questura. Le forze dell'ordine hanno raccolto svariate testimonianze tra docenti e studenti per ricostruire le circostanze dell'aggressione.

Al ragazzo, che secondo le prime informazioni sarebbe italiano di origini straniere, potrebbe venir contestato il reato di omicidio aggravato dalla premeditazione. Il coltello da cucina utilizzato per ferire il suo compagno sarebbe infatti stato portato da casa.

Le reazioni

«Provo grande dolore per la morte del giovane studente dell'istituto Einaudi - D. Chiodo de La Spezia, una tragedia che colpisce profondamente la comunità scolastica e l'intero Paese. Esprimo il mio cordoglio alla famiglia della vittima, ai compagni di scuola, ai docenti e a tutto il personale dell'istituto». Così il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara.

«Al lavoro per misure più restrittive e tolleranza zero», ha invece detto il ministro Salvini e la Lega chiede di approvare subito il nuovo decreto sicurezza che prevede misure ad hoc contro il porto di coltelli e una stretta sulla violenza minorile.