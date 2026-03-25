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Insegnante accoltellata davanti a scuola da uno studente: è grave

È accaduto in mattinata a Trescore Balneario nella Bergamasca: la donna in ospedale con l’elisoccorso. L’aggressore avrebbe 13 anni
La Polizia locale sul luogo dell'accoltellamento - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
La Polizia locale sul luogo dell'accoltellamento - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
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Una insegnante di 57 anni è stata trasportata questa mattina in condizioni gravi all’ospedale Giovanni XXIII di Bergamo.

La donna sarebbe stata accoltellata da uno studente fuori dall'istituto comprensivo di via Damiano Chiesa di Trescore Balneario e, dopo l'allarme, è stata soccorsa con l'elicottero. Sull'episodio, avvenuto attorno alle 7.45, indagano i carabinieri di Bergamo.

Secondo quanto riporta l’edizione online de L’Eco di Bergamo l’aggressore della docente, professoressa di francese che lavora nella scuola colpita all’addome e al collo, sarebbe un alunno di terza media di 13 anni.

A Brescia

E del caso si occuperà la Procura dei minori di Brescia. Non avendo lo studente ancora 14 anni non è per imputabile e quindi non è processabile. È prevista comunque l'eventuale applicazione nei suoi confronti di misure di sicurezza, qualora sia considerato socialmente pericoloso, come il riformatorio o la libertà vigilata.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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