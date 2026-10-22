Strage, Donatella di Rosa: «Giraudo non ha forzato le mie risposte»

In collegamento da remoto, ha avuto modo di chiarire alcuni aspetti del suo rapporto con il generale del Ros, cui la procura ha affidato le indagini sul campo per ricostruire il viaggio della bomba

Pierpaolo Prati Giornalista 22 ottobre 2026 1 ' di lettura