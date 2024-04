Strage di Piazza Loggia, si apre il ciclo di incontri al San Barnaba

«Una democrazia in pericolo: il ruolo del sindacato nella difesa delle istituzioni»: questo il titolo dell'appuntamento che ha aperto all'auditorium San Barnaba il ciclo di incontri «La strage di Piazza della Loggia e la risposta della città tra storia e memoria», parte del percorso di avvicinamento al cinquantesimo anniversario del tragico avvenimento.

Diverse le testimonianze e gli interventi: Ettore Fermi che nel 1974 era presidente del Comitato Unitario Permanente Antifascista, chi era allora sul palco della manifestazione, come Carlo Borgomeo e Giorgio Leali. «La risposta di Brescia alla Strage fu ferma. Durante la manifestazione del 31 maggio, in mezzo a una tensione palpabile, la piazza unita disse: "Non passeranno". E i colpevoli della strage non sono passati», dice Borgomeo. Leali è colui che subito dopo lo scoppio della bomba sul palco prese in mano il microfono parlando alla folla: è sua la voce impressa nella memoria di chi era in piazza quel giorno, ma non solo. «Ancora oggi, dopo 50 anni, riascoltandomi in quei momenti provo forte emozione», ha detto Leali.

Sono poi intervenuti, nell'appuntamento curato dalle organizzazioni sindacali, gli ex segretari generali di Cgil, Cisl e Uil Sergio Cofferati, Sergio D’Antoni e Luigi Angeletti.

San Barnaba è stato questa mattina punto di passaggio intermedio per i ciclisti di Paciclica-Fiab, delle Acli e «per…corri la Pace per la prima tappa - la seconda sarà il 27 maggio - sui luoghi di vita e di lavoro dei caduti di Piazza Loggia.

Punti di arrivo di oggi il Parco Vittorio Zambarda di Portese di San Felice del Benaco per commemorare il muratore, nato proprio a Portese nel 1914. Al ritorno si recheranno invece al cimitero Vantiniano per ricordare gli altri due operai Euplo Natali e Bartolomeo Talenti.