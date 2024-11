Strage di Erba, presentato ricorso in Cassazione contro il no alla revisione

Gli avvocati difensori di Rosa Bazzi e Olindo Romano hanno depositato oggi ricorso in Cassazione contro la sentenza con cui, lo scorso 10 luglio, la corte d'Appello di Brescia aveva dichiarato inammissibile la richiesta di revisione della condanna all'ergastolo per la strage di Erba avvenuta l'11 dicembre del 2006.

Il ricorso

Il ricorso consta di oltre un centinaio di pagine e di numerosi allegati. Gli avvocati di Rosa e Olindo incentrano l'atto sull'asserita mancata verifica, nel merito, di quelle che a detta della difesa sarebbero nuove prove in grado di scagionare gli imputati.

I giudici della corte d'Appello di Brescia avevano ritenuto che non si trattasse di prove inedite. Secondo i difensori, prima di concludere, la Corte d'Appello avrebbe dovuto comunque aprire il dibattimento in aula per discuterne. Nella strage di Erba morirono Raffaella Castagna, 30 anni, suo figlio Youssef Marzouk, 2 anni, la madre Paola Galli, 56, e la vicina di casa Valeria Cherubini, 55 anni. Il marito di quest'ultima, Mario Frigerio, 73 anni, rimase ferito e morì in seguito.