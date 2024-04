Strage di Erba, coda all'alba fuori dal tribunale di Brescia

Alle 7 sono già più di sessanta le persone in coda fuori dal tribunale di Brescia, in via Lattanzio Gambara. Aspettano le 8.30, ora di apertura dei cancelli, per assicurarsi uno dei 45 posti riservati al pubblico alla seconda udienza della Corte d'Appello per decidere se aprire il processo di revisione della strage di Erba, l’omicidio di quattro persone per cui furono condannati all’ergastolo in via definitiva Olindo Romano e Rosa Bazzi.

In coda ci sono soprattutto ventenni, studenti di Giurisprudenza e praticanti avvocati. I primi in fila arrivano da Milano, sono una praticante e un illustratore giudiziario. «Siamo arrivati alle 5, la situazione è decisamente più tranquilla rispetto alla prima udienza», dicono. Presente anche l'ex sindaco di Botticino Giacomo Rossi, appassionato di cronaca giudiziaria che da anni segue i maggiori processi penali della città.

La scorsa udienza si era tenuta l'1 marzo. Avevano parlato le parti che rappresentano l’accusa, cioè l’avvocato dello Stato Domenico Chiaro e il procuratore generale Guido Rispoli, oltre agli avvocati delle parti civili. Gli avvocati di Olindo Romano e Rosa Bazzi avevano chiesto alla Corte di Appello una nuova udienza per esaminare le memorie presentate dalle parti civili e la Corte aveva appunto aggiornato la nuova udienza a oggi.