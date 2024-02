Strage di Erba, a Brescia arrivano Rosa e Olindo: chiude la strada del tribunale

Via Gambara chiusa al traffico dalle sette del mattino e a Palazzo di giustizia aule trasformate in un set e in sale montaggio. Il tribunale di Brescia è pronto per affrontare il primo marzo più lungo della storia giudiziaria di Brescia. È infatti in agenda l’udienza davanti alla Corte d’appello per discutere la revisione del processo sulla strage di Erba. Annunciata la presenza di Rosa Bazzi e Olindo Romano, coniugi condannati all’ergastolo. L’accusa sarà rappresentata dal procuratore generale Guido Rispoli e dall’avvocato generale Domenico Chiaro.

Telecamere Rai

Via Gambara sarà chiusa al traffico per permettere la sosta ai mezzi di regia della Rai che con le telecamere di «Un giorno in Pretura» è l’unica autorizzata alle riprese nell’aula dove sarà celebrato il processo. È stata allestita una sala stampa dove sarà possibile seguire in diretta lo svolgimento del processo, nonché scaricare le immagini che la troupe Rai metterà a disposizione, come da indicazioni del Presidente del Collegio Giudicante.

Chi entra

Sono una cinquantina i giornalisti accreditati ai quali si aggiungeranno 45 persone che potranno assistere come pubblico. Chi prima arriva prima entra è il criterio scelto è il tribunale di Brescia aprirà alle 8.15. «All’interno dell’aula di udienza sarà consentito l’ accesso ai soli cittadini che ne faranno richiesta, quali verrà rilasciato apposito pass all’ingresso» fa sapere la Corte d’appello di Brescia. «Si comunica - scrive la Corte -che si fa divieto all’interno dell’aula di udienza e nei locali del Palazzo di Giustizia, dell’utilizzo di qualsiasi mezzo idoneo ad effettuare riprese audiovisive, televisive, fotografiche e fonografiche pena l’espulsione dal palazzo».