Strage di Crans-Montana, identificata la quarta vittima italiana
Si tratta della sedicenne milanese Chiara Costanzo. Restano due i connazionali dispersi da identificare
I soccorsi sul luogo dell'incendio - Ansa © www.giornaledibrescia.it
AA
C'è una quarta vittima italiana identificata della strage di Capodanno a Crans-Montana, dopo le prime tre di ieri. La famiglia è stata avvertita. L'ha riferito l'ambasciatore italiano in Svizzera. Si tratta, a quanto si apprende, della sedicenne milanese Chiara Costanzo. Restano due i dispersi italiani da identificare.
Ieri invece erano state ufficialmente identificate le prime tre vittime italiane della tragedia al Constellation: sono i sedicenni Giovanni Tamburi, Achille Barosi ed Emanuele Galeppini.
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato
Argomenti
@News in 5 minuti
A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.