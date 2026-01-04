Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaItalia e Estero

Strage di Crans-Montana, identificata la quarta vittima italiana

Si tratta della sedicenne milanese Chiara Costanzo. Restano due i connazionali dispersi da identificare
I soccorsi sul luogo dell'incendio - Ansa © www.giornaledibrescia.it
I soccorsi sul luogo dell'incendio - Ansa © www.giornaledibrescia.it
AA

C'è una quarta vittima italiana identificata della strage di Capodanno a Crans-Montana, dopo le prime tre di ieri. La famiglia è stata avvertita. L'ha riferito l'ambasciatore italiano in Svizzera. Si tratta, a quanto si apprende, della sedicenne milanese Chiara Costanzo. Restano due i dispersi italiani da identificare.

Ieri invece erano state ufficialmente identificate le prime tre vittime italiane della tragedia al Constellation: sono i sedicenni Giovanni Tamburi, Achille Barosi ed Emanuele Galeppini.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Crans-MontanaSvizzera
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario