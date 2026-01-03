Crans-Montana, i proprietari del locale indagati per omicidio colposo

È stata aperta un’indagine penale contro i due proprietari francesi del locale di Crans-Montana dove è avvenuta la strage di Capodanno. Lo riferiscono le autorità svizzere. «Sono accusati di omicidio colposo per negligenza, lesioni corporali per negligenza e incendio per negligenza», hanno spiegato polizia e pubblici ministeri.

Le prime vittime identificate

Nel frattempo, sono svizzeri i primi quattro identificati tra le vittime dell’incendio del Constellation. Lo ha comunicato la polizia cantonale del Vallese. Si tratta di due ragazze di 21 e 16 anni e di due ragazzi di 18 e 16 anni. All’ospedale Niguarda è arrivato l’ottava ferita italiana, una 15enne che faceva parte di un gruppo di quattro studenti e studentesse del liceo Virgilio di Milano.