Strage Crans-Montana: cos’è il flashover che ha causato l’incendio

Il fenomeno conduce a un repentino estendersi delle fiamme: in Svizzera alla base anche di diverse esplosioni
Il bar Le Costellation avvolto dalle fiamme, foto dai social
Il bar Le Costellation avvolto dalle fiamme, foto dai social
Nel bar di Crans-Montana teatro del drammatico incendio della notte di Capodanno, si sarebbe verificato un «flashover», un fenomeno pericolosissimo che vede il fuoco propagarsi all'improvviso e con violenza in ambienti chiusi. Lo scrive l'agenzia di stampa svizzera Keystone-Ats citando le autorità del canton Vallese. Il flashover ha quindi provocato una o più esplosioni, aggiunge. Con il termine flashover – si spiega – si intende il passaggio repentino da un incendio localizzato a un incendio generalizzato.

«Un fuoco può ad esempio iniziare da un apparecchio in una stanza. Se il calore si accumula sotto al soffitto, i gas di combustione si diffondono nello spazio e la temperatura sale molto rapidamente a diverse centinaia di gradi. Ciò può provocare l'accensione simultanea e improvvisa di altri materiali combustibili, con una propagazione fulminea delle fiamme», spiega Keystone-Ats . In tale contesto, la sopravvivenza è praticamente impossibile e la situazione costituisce un pericolo mortale anche per i vigili del fuoco.

Crans-Montanaflashover
