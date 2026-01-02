Strage Crans-Montana: cos’è il flashover che ha causato l’incendio

Nel bar di Crans-Montana teatro del drammatico incendio della notte di Capodanno, si sarebbe verificato un «flashover», un fenomeno pericolosissimo che vede il fuoco propagarsi all'improvviso e con violenza in ambienti chiusi. Lo scrive l'agenzia di stampa svizzera Keystone-Ats citando le autorità del canton Vallese. Il flashover ha quindi provocato una o più esplosioni, aggiunge. Con il termine flashover – si spiega – si intende il passaggio repentino da un incendio localizzato a un incendio generalizzato.

«Un fuoco può ad esempio iniziare da un apparecchio in una stanza. Se il calore si accumula sotto al soffitto, i gas di combustione si diffondono nello spazio e la temperatura sale molto rapidamente a diverse centinaia di gradi. Ciò può provocare l'accensione simultanea e improvvisa di altri materiali combustibili, con una propagazione fulminea delle fiamme», spiega Keystone-Ats . In tale contesto, la sopravvivenza è praticamente impossibile e la situazione costituisce un pericolo mortale anche per i vigili del fuoco.