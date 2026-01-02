Crans-Montana, Tajani: «Serviranno settimane per identificare le vittime»

«Stiamo seguendo le famiglie italiane che sono lì in attesa di avere notizie». Lo ha rimarcato il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani con riferimento alla tragedia nel bar di Crans-Montana, sottolineando che è «difficilissimo identificare le vittime. Ci vorranno settimane per comprendere di chi si tratta», ha detto e ha confermato che al momento sono stati identificati «una dozzina di italiani» ricoverati negli ospedali svizzeri.

Complessivamente si contano 19 italiani coinvolti, 6 i dispersi, e il ministro degli Esteri ha sottolineato ancora la difficoltà nell’identificare anche i feriti. Tajani ha quindi rinnovato l'appello: «se ci sono italiani che hanno familiari dispersi si mettano in contatto con la nostra unità di crisi o con l'ambasciata». Complessivamente nella strage del bar Le Costellation hanno perso la vita 47 persone, per lo più giovanissimi.