Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaItalia e Estero

Crans-Montana, Tajani: «Serviranno settimane per identificare le vittime»

Il ministro degli Esteri italiano ha poi confermato che negli ospedali svizzeri è ricoverata «una dozzina» di connazionali
  • Crans-Montana: il dolore e il ricordo delle vittime
    Crans-Montana: il dolore e il ricordo delle vittime - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
  • Crans-Montana: il dolore e il ricordo delle vittime
    Crans-Montana: il dolore e il ricordo delle vittime - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
  • Crans-Montana: il dolore e il ricordo delle vittime
    Crans-Montana: il dolore e il ricordo delle vittime - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
  • Crans-Montana: il dolore e il ricordo delle vittime
    Crans-Montana: il dolore e il ricordo delle vittime - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
  • Crans-Montana: il dolore e il ricordo delle vittime
    Crans-Montana: il dolore e il ricordo delle vittime - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
  • Crans-Montana: il dolore e il ricordo delle vittime
    Crans-Montana: il dolore e il ricordo delle vittime - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
  • Crans-Montana: il dolore e il ricordo delle vittime
    Crans-Montana: il dolore e il ricordo delle vittime - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
  • Crans-Montana: il dolore e il ricordo delle vittime
    Crans-Montana: il dolore e il ricordo delle vittime - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
AA

«Stiamo seguendo le famiglie italiane che sono lì in attesa di avere notizie». Lo ha rimarcato il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani con riferimento alla tragedia nel bar di Crans-Montana, sottolineando che è «difficilissimo identificare le vittime. Ci vorranno settimane per comprendere di chi si tratta», ha detto e ha confermato che al momento sono stati identificati «una dozzina di italiani» ricoverati negli ospedali svizzeri.

Complessivamente si contano 19 italiani coinvolti, 6 i dispersi, e il ministro degli Esteri ha sottolineato ancora la difficoltà nell’identificare anche i feriti. Tajani ha quindi rinnovato l'appello: «se ci sono italiani che hanno familiari dispersi si mettano in contatto con la nostra unità di crisi o con l'ambasciata». Complessivamente nella strage del bar Le Costellation hanno perso la vita 47 persone, per lo più giovanissimi.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Crans-MontanaAntonio Tajanidispersistrage
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario