Strada della Forra, nuovi lavori: dopo l’Epifania chiusa per 45 giorni

Sono programmate nel 2026, dopo l'Epifania, le ultime opere necessarie a completare la messa in sicurezza della Strada della Forra. Durante i lavori la strada chiuderà per un mese e mezzo. Lo rende noto la Provincia di Brescia, che ha ospitato il tavolo di confronto con Comune di Tremosine e Comunità Montana per programmare la seconda tranche di interventi, già previsti, lungo la SP 38 e in particolare alla galleria del Camino, quella interessata dalla frana del 16 dicembre 2023, che comportò la chiusura della strada per un anno e mezzo, fino al primo agosto scorso.

I lavori in programma

Le opere ancora da realizzare sono il completamento del consolidamento dell’interno della galleria, la posa dei tiranti al di sotto dell’imbocco nord della galleria e la posa di paramassi fuori dalla galleria, sulla parete a destra della strada, oltre il ponte. Opere che dovranno essere necessariamente realizzate a strada chiusa. «Le lavorazioni – fanno sapere dal Broletto - avranno durata di circa 45 giorni». Intanto prosegue il monitoraggio della stabilità della parete di falesia, che in quest’ultimo periodo non ha rilevato ulteriori movimenti.