Strada della Forra, nuovi lavori: dopo l’Epifania chiusa per 45 giorni

Simone Bottura
È in programma per l’inizio del prossimo anno il completamento delle opere necessarie per la messa in sicurezza
Loading video...
Strada della Forra, nuovi lavori da gennaio
Sono programmate nel 2026, dopo l'Epifania, le ultime opere necessarie a completare la messa in sicurezza della Strada della Forra. Durante i lavori la strada chiuderà per un mese e mezzo. Lo rende noto la Provincia di Brescia, che ha ospitato il tavolo di confronto con Comune di Tremosine e Comunità Montana per programmare la seconda tranche di interventi, già previsti, lungo la SP 38 e in particolare alla galleria del Camino, quella interessata dalla frana del 16 dicembre 2023, che comportò la chiusura della strada per un anno e mezzo, fino al primo agosto scorso.

I lavori in programma

Le opere ancora da realizzare sono il completamento del consolidamento dell’interno della galleria, la posa dei tiranti al di sotto dell’imbocco nord della galleria e la posa di paramassi fuori dalla galleria, sulla parete a destra della strada, oltre il ponte. Opere che dovranno essere necessariamente realizzate a strada chiusa. «Le lavorazioni – fanno sapere dal Broletto - avranno durata di circa 45 giorni». Intanto prosegue il monitoraggio della stabilità della parete di falesia, che in quest’ultimo periodo non ha rilevato ulteriori movimenti.

Argomenti
Strada della Forra
