Strada della Forra, apertura non prima di Pasqua 2025

Per la SP 38 Strada della Forra, una delle grandi emergenze della viabilità altogardesana, non si prospettano riaperture nel breve periodo. L’unico a sbilanciarsi è il presidente della Comunità Montana, Chicco Risatti: «Per Pasqua 2025 la apriamo di sicuro». È l’auspicio di tutti. In primo luogo della comunità di Tremosine, che da quasi un anno ormai, precisamente dal 16 dicembre 2023, sopporta i grandi disagi dovuti all’impraticabilità della Provinciale che dalla Gardesana sale fino all’altopiano tremosinese, chiusa nella zona della celebre forra a causa di una frana che ha compromesso la stabilità di un tratto in galleria.

Anche di questo si è parlato ieri a Gardone, nel vertice dedicato alla mobilità altogardesana. I funzionari della Provincia di Brescia, titolare della strada, fanno sapere che nel tratto del dissesto «sono stati installati sistemi profondi di monitoraggio, per valutare la situazione geologica, peraltro collegati ad un allarme in grado di segnalare movimenti o dilatazioni della roccia». Per decidere le sorti della strada vanno attesi i risultati di questo monitoraggio. Nel frattempo, nei primi mesi del 2025, si comincerà a lavorare con interventi di disgaggio e di protezione in parete.

La galleria tra Gargnano e Tignale

Altro tema affrontato ieri è stata la galleria bypass tra Gargnano e Tignale, sulla Gardesana. «Chiederemo al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica – ha detto l’assessore Terzi – di chiudere in tempi brevi la procedura ambientale». È questo l’ultimo passaggio che ancora manca per procedere all’appalto dell’opera, che si spera di definire nel 2025.

Si è anche parlato del fantomatico tunnel Tormini-Toscolano, opera colossale per costi e difficoltà tecniche che è il sogno proibito degli amministratori altogardesani per aggirare Barbarano, Gardone Riviera e Maderno, il tratto di 45 bis più trafficato. Il primo passo sarà sottoporre ad Anas un’idea di massima. Poi si vedrà.