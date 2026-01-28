Pontevico, l’istituto Bassano Cremonesini festeggia 125 anni

L’Istituto Bassano Cremonesini celebra 125 anni di storia e impegno sociale, un traguardo accompagnato anche dal 30° compleanno del giornalino «Casper», celebrato con una mostra speciale allestita all’Istituto, una delle iniziative collaterali pensate per festeggiare l’importante anniversario.

La storia

Fondato nel 1901 per volontà di monsignor Bassano Cremonesini, figura centrale nella storia religiosa e sociale del territorio, l’istituto ha programmato per l’intero anno numerose iniziative, pensate come momenti di riflessione e condivisione. Il filo conduttore scelto è la frase «Aver cura di sé, degli altri, del mondo», espressione dal significato profondo e dei valori che da sempre animano la struttura.

Il primo appuntamento ad aver aperto la kermesse di iniziative ha visto protagoniste alcune ospiti dell’istituto, coinvolte in un’esperienza di benessere nei laboratori estetici e di acconciatura del Cfp Zanardelli di Verolanuova, grazie alla collaborazione della dottoressa Mariarosa Girelli, docenti e studenti. Una mattinata all’insegna del relax e dell’accoglienza, capace di tradurre concretamente il valore della cura.

Il giornalino

Nel programma delle celebrazioni trova spazio anche il trentennale di «Casper», il giornalino nato nel 1996 da un’idea di un gruppo di ospiti. Per celebrare questa ricorrenza, nella portineria dell’ente, è stata allestita un’esposizione che sarà attiva fino al 15 marzo e che raccoglie tutte le edizioni del periodico dal 1996 a oggi.

La mostra ripercorre la storia del giornalino, inizialmente chiamato Gaspare e cresciuto insieme alla comunità dell’istituto. Da una veste inizialmente semplice e «casalinga», il giornalino si è evoluto progressivamente sia nella grafica sia nei contenuti, ampliando i canali di diffusione e mantenendo vivo lo spirito originario di partecipazione, racconto e condivisione. Ancora oggi la redazione si riunisce regolarmente, testimoniando un progetto che continua a offrire uno spazio di dialogo ed espressione, sostenuto dall’Amministrazione e apprezzato da lettori e collaboratori.

Un punto di riferiemento

Le celebrazioni proseguiranno nei prossimi mesi, confermando l’Istituto Bassano Cremonesini come luogo in cui storia, cura e attenzione alla persona continuano a intrecciarsi, ieri come oggi. «L’istituto – precisa l’abate di Pontevico don Federico Pellegrini, presidente dell’Istituto Cremonesini – è un punto di riferimento fondamentale nell’assistenza alle persone fragili: ospita una Rsa con 180 posti letto e una Rsd con 140 posti letto, all’interno di un complesso di circa 23.000 metri quadrati. Nel corso dei decenni, attraverso ampliamenti e ristrutturazioni, l’ente ha saputo evolversi mantenendo saldo il proprio obiettivo: garantire una qualità di vita elevata alle persone ospitate, nel rispetto dell’individualità, della dignità e dei bisogni fisici, sociali e psichici di ciascuno».

Un anniversario importante, dunque, non solo per celebrare il passato, ma anche per rinnovare l’impegno verso un futuro in cui centralità della persona, inclusione e solidarietà restano i princìpi guida di ogni azione.