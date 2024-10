Quanto guadagnano sindaca, assessori e consiglieri comunali a Brescia

Il centrodestra comanda la classifica dei «paperoni» in Loggia: Battagliola primo per redditi dichiarati nel 2023. Per la prima cittadina previsto un aumento dell’indennità del 41% rispetto al 2024

Palazzo Loggia, sede del Comune di Brescia - © www.giornaledibrescia.it

Parlare di soldi in relazione alla politica è un argomento a dir poco scivoloso. Allontanando però ogni ombra di facile qualunquismo e di atteggiamento anti istituzionale, la suddetta politica, in particolar modo a livello comunale, è fatta di donne e di uomini che al servizio delle istituzioni e al bene comune hanno deciso di dedicare parte della vita. Addentrarsi perciò nei redditi dei singoli consiglieri e degli assessori di Brescia non è affar di poco conto. Non per questo però non interessa