Steward per la movida, c’è l’accordo: protocollo pronto alla firma

Le firme sul protocollo saranno messe la prossima settimana quando al Comitato provinciale ordine e sicurezza pubblica saranno presenti anche i rappresentanti delle associazioni di categoria oltre che istituzioni e forze di polizia.

Ma l’accordo è stato trovato e gli steward per la movida possono tornare al Carmine con la possibilità, espressamente prevista, di essere impiegati anche nella zona di piazzale Arnaldo che nelle scorse settimane era stata al centro delle polemiche tra residenti e gestori dei locali per le intemperanze che si erano registrate nell’ultimo weekend di settembre.

Il percorso

Il tema già la settimana successiva era stato affrontato in Broletto quando il Prefetto aveva ascoltato le relazioni di Questore, Comandante provinciale dei Carabinieri e Comandante della Locale sulla situazione registrata e raccolto la preoccupazione degli amministratori locali e dei rappresentanti dei gestori dei tanti esercizi commerciali.

La proposta che era stata condivisa era stata quella di allargare, anche a quella zona della città, il servizio di steward già sperimentato, e attualmente in funzione, al Carmine. Sulla strada quindi scende personale formato per ricordare alle persone, davanti ai locali e negli spazi urbani che vengono occupati dagli avventori fino a tarda ora, il rispetto delle norme di convivenza in particolare sugli schiamazzi e sull’abbandono dei rifiuti.

Gli steward poi saranno in costante contatto con le forze di polizia e potranno fornire tempestive e puntuali segnalazioni sui casi in cui l’inciviltà travalica nel vandalismo oppure chiedere l’intervento di una pattuglia se dovessero notare situazioni in cui liti o discussioni rischiano di degenerale fino alle vie di fatto.

Il documento

Nella giornata di ieri la Prefettura ha fatto sapere di aver trovato l’accordo con tutte le parti in causa e di aver fissato per giovedì 31 ottobre la firma del protocollo. Un documento che, scrive il Broletto, «si prefigge quale obiettivo la gestione in forma sperimentale degli spazi pubblici del quartiere Carmine durante gli orari serali del fine settimana allo scopo di prevenire e contrastare comportamenti antisociali». Un protocollo che è stato «condiviso e sarà sottoscritto da Camera di commercio, Confesercenti, Confartigianato, Assopadana, Claai e Associazione Artigiani».

Alle forze di polizia poi, come già discusso nel precedente comitato, il compito di mantenere i servizi straordinari di controllo e presidio che nelle ultime settimane hanno portato all’aumento delle pattuglie.