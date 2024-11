Stasera in città c’è «La notte delle edicole»

Da «lanterna della democrazia» a «fari» che illuminano le città. È tutto pronto per la terza edizione di «La notte delle edicole», non solo in senso figurato, ma tangibile.

L’appuntamento, promosso dal Sinagi (Sindacato nazionale giornalai italiani), affiliato alla Cgil di Brescia, si terrà stasera, dalle 19.30 alle 21.30, all’edicola Tosoni Dario in via del Sebino, 49 a Brescia.

Simbolo

«Le edicole, un tempo considerate semplici punti di vendita di giornali e riviste – spiegano gli organizzatori – hanno assunto un ruolo simbolico e pratico molto più significativo nella società moderna. Le edicole offrono uno spazio di incontro e scambio culturale, mantenendo viva la connessione tra i cittadini e l’informazione, in un’epoca in cui i media digitali tendono a dominare. La loro presenza fisica nelle strade funge da promemoria costante dell’importanza della libertà di stampa e del diritto di accesso all’informazione, consolidando il loro ruolo di punti di riferimento essenziali nelle comunità urbane».