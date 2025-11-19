Stagione sciistica, il 22 novembre apre il ghiacciaio Presena

Il ghiacciaio Presena aprirà sabato 22 novembre, con una settimana d’anticipo rispetto a quanto inizialmente previsto. Il merito è della perturbazione dell’ultimo weekend, che ha portato 30 centimetri di neve ad alta quota, ma anche delle rigide temperature che già dalle scorse settimane hanno consentito di produrre neve e di iniziare a preparare le piste.

I cannoni sparaneve sono in funzione anche al Passo Tonale e sulle piste di Ponte di Legno e di Temù, con l’obiettivo di aprire al più presto anche queste aree del comprensorio sciistico.

I prezzi

Il costo dello skipass giornaliero per questa primissima parte di stagione sul ghiacciaio Presena è di 43 euro. Già dall’inizio della stagione sono disponibili le offerte «vacanza hotel + skipass», che garantiscono il 20% di sconto sullo skipass. Per Sant’Ambrogio, soggiornando almeno tre giorni in una struttura ricettiva consorziata, lo sconto è del 30% .

Nella sezione «Regala uno skipass» dello shop online è inoltre possibile scegliere tra lo skipass giornaliero oppure da cinque o da dieci giorni non consecutivi, utilizzabili entro il 3 maggio. Si ottiene così un biglietto-regalo che contiene un codice coupon e tutte le istruzioni per utilizzare lo skipass.