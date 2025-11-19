Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaValcamonica

Stagione sciistica, il 22 novembre apre il ghiacciaio Presena

Apertura anticipata di una settimana rispetto a quanto inizialmente previsto: il costo dello skipass giornaliero e tutte le offerte
La cabinovia dall'alto
La cabinovia dall'alto
AA

Il ghiacciaio Presena aprirà sabato 22 novembre, con una settimana d’anticipo rispetto a quanto inizialmente previsto. Il merito è della perturbazione dell’ultimo weekend, che ha portato 30 centimetri di neve ad alta quota, ma anche delle rigide temperature che già dalle scorse settimane hanno consentito di produrre neve e di iniziare a preparare le piste.

I cannoni sparaneve sono in funzione anche al Passo Tonale e sulle piste di Ponte di Legno e di Temù, con l’obiettivo di aprire al più presto anche queste aree del comprensorio sciistico.

I prezzi

Il costo dello skipass giornaliero per questa primissima parte di stagione sul ghiacciaio Presena è di 43 euro. Già dall’inizio della stagione sono disponibili le offerte «vacanza hotel + skipass», che garantiscono il 20% di sconto sullo skipass. Per Sant’Ambrogio, soggiornando almeno tre giorni in una struttura ricettiva consorziata, lo sconto è del 30% .

Nella sezione «Regala uno skipass» dello shop online è inoltre possibile scegliere tra lo skipass giornaliero oppure da cinque o da dieci giorni non consecutivi, utilizzabili entro il 3 maggio. Si ottiene così un biglietto-regalo che contiene un codice coupon e tutte le istruzioni per utilizzare lo skipass.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ghiacciaio Presenastagione sciistica
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario