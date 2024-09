Rigamonti, la Loggia chiede al club di pagare oltre 600mila euro di Imu

Nuovo capitolo di un braccio di ferro. Quello tra Brescia Calcio e Comune di Brescia. Mai davvero in sintonia da quando il club è nelle mani di Massimo Cellino.

Nei giorni scorsi è arrivata negli uffici di via Solferino una richiesta da parte della Loggia: il pagamento da parte della società di calcio degli ultimi cinque anni di Imu sullo stadio Rigamonti. Un conto da oltre 600mila euro relativo al periodo 2019-2024.

Il Comune fa riferimento a una legge che permette ai proprietari di immobili dati in gestione di chiedere che a pagare l’imposta municipale unica sia chi ne usufruisce. Un riferimento legislativo sul quale però si sarebbero espresse negativamente già alcune commissioni tributarie. «E poi non è mai successo nemmeno nelle gestioni precedenti del club», viene sottolineato dal quartier generale del Brescia calcio che ha già messo in campo i propri legali per valutare il caso.

«Trovo la situazione grottesca, c’è un limite a tutto», è il commento del presidente del Brescia Massimo Cellino.

«Da quando sono venuto a Brescia – prosegue nello sfogo Cellino, che ne ha anche per le precedenti proprietà del suo – non faccio altro che pagare conti e pasticci poco trasparenti di chi ha gestito nel passato il Brescia. E inoltre io non ho avuto altro che imposizioni: sia per rifare lo stadio che per mantenerlo semplicemente in piedi». E ancora: «L’amministrazione pubblica ha dei doveri e tra questi ci sono quelli di fare e applicare leggi e regole che siano uguali per tutti. A tutto c’è un limite e l’Imu da parte nostra non è dovuta per un semplice motivo: perché non siamo proprietari del bene e pertanto non ne possiamo disporre da proprietari. Tra l’altro, al Comune basterebbe leggersi 50 sentenze di commissione tributaria nonché di Cassazione. Invece ci devono fare sprecare altro danaro per sostenere inutili spese legali come è accaduto con la farsa relativa alla valutazione dello stadio», dice ancora Cellino.

Che oltretutto in questi giorni è impegnato anche nelle battaglie che riguardano la serie B, le cui casse sono esangui: «Io son qui a combattere per in cause per il vecchio marchio e a difendere il Brescia calcio dai bresciani. Lo trovo grottesco…».