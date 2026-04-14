Spruzza spray urticante sul bus: 13 persone soccorse a Capriano

Momenti concitati oggi nel primo pomeriggio sul bus che dalla città percorre via del Mella verso Capriano del Colle. Con la vettura gremita di persone un giovane ha spruzzato il contenuto di una bomboletta di spray urticante. L’autista, applicando un protocollo previsto in questi casi, ha accostato alla fermata ed ha avvisato la sala operativa che ha fatto convergere sul posto i mezzi di soccorso e un pattuglia del Radiomobile della Compagnia dei carabinieri di Verolanuova.

Tredici le persone assistite dagli uomini del 118: anche il sindaco di Capriano Stefano Sala si è interessato alla vicenda verificando le condizioni dei passeggeri e se ci fosse necessità di ulteriori supporti. Fortunatamente le condizioni delle tredici persone sono parse non gravi. L’autore del gesto rischia ricadute penali: l’uso improprio di spray urticante può configurare reati come getto pericoloso di cose e lesioni personali.