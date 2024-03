Spopolamento, 32 paesi bresciani rischiano di sparire entro 50 anni

Emerge da uno studio di PoliS-Lombardia: Magasa e Valvestino si sono dimezzati dal 2002

Uno scorcio di Irma - © www.giornaledibrescia.it

C’è qualcuno che si trasferirebbe a Irma? Non ci sono scuole e l’ambulatorio medico è aperto un’oretta a settimana, ma l’aria è buona, c’è una bella vista sul Guglielmo, si può passeggiare nel verde e il primo comune grande vicino non è poi così lontano. E a Incudine o Magasa? Qualcuno che lascerebbe Manerbio per Seniga? Guardando ai prossimi cinquant’anni ci sono numerosi paesi bresciani che devono interrogarsi su come attrarre nuovi residenti e, prima ancora, tenersi stretti quelli che hanno,