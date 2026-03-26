Spongade per tutti: domenica c’è la fiera

Breno si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi della primavera: la «Féra de la spongada», giunta alla ventesima edizione. L’evento è in programma domenica in piazza Mercato, quando la protagonista assoluta sarà la spongada, dolce tipico brenese del periodo pasquale, celebrata anche attraverso il 18esimo concorso «Spongada d’oro dé Bré», aperto a tutti gli hobbisti. Sarà una sfida a chi cucina la spongada migliore, che culminerà con la premiazione nel pomeriggio: il vincitore riceverà una spongadina d’oro, realizzata dal laboratorio Orafo di Silvia Angeloni.

La giornata prenderà il via alle 9 con l’apertura degli stand gastronomici e la degustazione di prodotti tipici e a seguire intrattenimento per tutte le età, tra animazione per bambini, mercatini, visite culturali e spettacoli.

A mezzogiorno sarà possibile pranzare allo stand della Croce Rossa e alle 17 ci sarà la premiazione del concorso. A organizzare è come sempre la Pro Loco di Breno.