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Qual è il modo il giusto di preparare lo spiedo bresciano?

È ammesso anche l’uso dell’olio? Va utilizzato solo il maiale o sono contemplati anche pollo e coniglio? Di’ la tua
Lo spiedo bresciano
Lo spiedo bresciano

Lo spiedo bresciano affonda le sue radici nel Medioevo, quando i cacciatori della Val Trompia, della Val Sabbia e della Val Camonica infilzavano la selvaggina su lunghi steli di ferro: lo «spetus», in latino medievale, da cui deriva il termine contemporaneo.

Con il passare dei secoli, poi, la tradizione si è evoluta: gli animali da cortile come maiale, pollo e coniglio sono entrati stabilmente nelle composizioni degli spiedi. In molti casi è cambiata anche la tecnica di cottura, con l’avvento dei motori elettrici.

Anche se, sotto quest’ultimo aspetto, i bresciani più intransigenti non hanno mai voluto negoziare sulla cottura a legna, di olivo o di vite. E voi come vi ponete rispetto alla tradizione dello spiedo bresciano? Fateci sapere la vostra qui sotto.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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