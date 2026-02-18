Lonato, pubblicato il bando che farà rinascere il chiosco Madai

Per anni è stato il posto dove l’aperitivo si faceva quasi con i piedi nell’acqua, affacciati sul Garda al tramonto. Lo storico chiosco Madai, chiuso da tempo e oggi ridotto a una struttura in attesa di destino, si prepara a tornare protagonista: è stato pubblicato il bando che offrirà una nuova vita al chiosco di via Catullo.

L’operazione

Il progetto di fattibilità tecnico-economica è stato approvato dalla Giunta a fine gennaio e prevede un investimento stimato di 525mila euro per la riqualificazione dell’edificio e degli spazi esterni. La durata della concessione è fissata in 18 anni, mentre il valore complessivo stimato dell’operazione, calcolato sui ricavi previsti dal piano economico-finanziario, ammonta a quasi 10,5 milioni di euro.

L’affidatario dovrà occuparsi della progettazione esecutiva, dell’esecuzione dei lavori e della gestione e manutenzione del chiosco e delle aree antistanti per tutta la durata della concessione. La gara, gestita dalla Centrale unica di committenza della Provincia di Brescia, scade il 19 marzo alle 10.

Spazi interni trasformati

Il lotto si affaccia direttamente sulla spiaggia, con un fronte di circa 55 metri. L’intervento manterrà l’assetto principale dell’edificio e l’impianto del pergolato in legno, ma riorganizzerà completamente gli spazi interni. Sono previsti locali deposito e dispensa sul lato nord-ovest, un bar centrale con ampi affacci vista lago, cucina con grande vetrata verso sud-ovest, servizi igienici accessibili a tutti i fruitori della spiaggia con ingresso indipendente e, all’esterno, quattro docce a cielo aperto.

Accanto al corpo principale troveranno posto sette pergolati modulari per una superficie complessiva di 76 metri quadrati, destinati a ospitare i tavoli per gli utenti della spiaggia. L’idea è quella di restituire al lido una struttura funzionale ma leggera, integrata nel contesto e capace di offrire servizi stabili durante la stagione.

Identità turistica

Per il sindaco Roberto Tardani si tratta di «un tassello importante nel percorso di crescita della comunità», destinato a rendere la zona Lido ancora più centrale nelle politiche di sviluppo turistico e sociale. Investire in infrastrutture leggere ma ben progettate, sottolinea, significa sostenere l’economia locale e rafforzare l’identità turistica del territorio.

Sulla stessa linea l’assessore al Bilancio e Patrimonio Massimo Castellini, che parla di un percorso portato avanti dall’Amministrazione per la valorizzazione concreta del lido e dei suoi spazi pubblici, con l’obiettivo di coniugare sviluppo, qualità e rispetto del contesto ambientale.