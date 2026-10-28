Spiaggia d’oro, 520mila euro per la nuova casa del tennis a Desenzano

Dalla B1 ai bambini con la racchetta, il tennis cresce e chiede spazio. E il Comune risponde, alla Spiaggia d’oro, con 520mila euro per ampliare gli spogliatoi e rinnovare i servizi: lavori da avviare nel primo semestre 2027, con l’impegno di mantenere aperto il centro. È contento il presidente del circolo, Alberto Cerini: «Per arrivare fino a qui - ha detto ieri alla presentazione dell’intervento - sono serviti anni e siamo tutti lieti di questa notizia».
Perché l’esigenza era nota da tempo e l’opera figurava nei programmi dall’Amministrazione dal 2023, ma come ha spiegato il sindaco Guido Malinverno era avvertita da ben prima. Ora il primo cittadino la presenta come il tassello conclusivo degli interventi sugli impianti sportivi, dopo calcio, rugby e palestre: «Si chiude il ciclo». Difficilmente i lavori termineranno prima della fine del mandato, ma la scelta è dare risposta a una necessità che accompagna da anni la vita del circolo.
Come cambia
Il progetto dell’architetto Paolo Vaccari prevede un nuovo corpo spogliatoi di circa 120 metri quadrati, la riorganizzazione dei locali esistenti e le sistemazioni esterne. L’ampliamento sarà integrato nella struttura, con forme coerenti con l’edificio e attenzione al contesto naturale. Per l’assessore alle Opere pubbliche Giovanni Paolo Maiolo, infatti, «la qualità di un’opera pubblica si misura anche nella capacità di inserirsi correttamente in una struttura già utilizzata».
Allo spazio in più si affiancherà il recupero di quello che già c’è: impianti elettrici e idraulici, caldaia e bagni, con interventi per eliminare le barriere architettoniche. Proprio le criticità emerse nella progettazione e le prescrizioni del Coni hanno fatto salire il conto dai 350mila euro iniziali a 520mila. Il Consiglio comunale ha recentemente stanziato la differenza: 30mila euro dagli oneri di urbanizzazione e 140mila dall’avanzo.
Il calendario prevede l’esecutivo entro dicembre, quando si conta di bandire anche la gara. Poi toccherà far convivere cantiere, allenamenti e tornei: «Sarà essenziale curare la successione delle lavorazioni e il raccordo tra le diverse parti del centro», sottolinea Maiolo. Materiali riciclabili e facili da mantenere dovranno aiutare anche la gestione futura. Servizi adeguati contano per ospitare competizioni di livello, ricorda il tecnico comunale Emanuele Greco. E il circolo ha appena conquistato la B1: «Ora c’è solo la serie A da raggiungere», rilancia l’assessore allo Sport Pietro Avanzi.
Intervento importante per la comunità
Il beneficio supera i confini dei campi: per Stefania Lorenzoni, al Turismo, una struttura rinnovata arricchisce l’offerta della città. Stefano Medioli, al Bilancio, richiama invece la gestione virtuosa, capace di rendere il centro fruibile anche d’inverno, e le aspettative cresciute con il successo del tennis nazionale. Intanto, l’affidamento scade a marzo 2027: il Comune intende prorogarlo e lasciare il nuovo bando alla prossima Amministrazione.