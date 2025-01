Spari in un bar di Bedizzole, non fu tentato omicidio

Il gup del tribunale di Brescia, Gaia Sorrentino, ha condannato a 5 anni e 2 mesi di reclusione Roberto Broglio, 39enne di Capriano del Colle che a giugno del 2023 aveva sparato contro i fratelli che gestiscono il bar Riverside di Bedizzole. Assolto per tentato omicidio e porto d’arma in una precedente occasione. La condanna è stata quindi comminata per lesioni relative ad un precedente episodio e spaccio di droga.

L’arresto

La Procura con il sostituto Donato Greco aveva chiesto una condanna a 10 anni per tentato omicidio. Roberto Broglio venne arrestato il 22 dicembre del 2023 dopo 4 mesi di latitanza, tradito dalla voglia di vedere la moglie per le feste di Natale. La donna infatti era seguita dai carabinieri e all’appuntamento Broglio aveva trovato i militari ad attenderlo.

La vicenda

Al centro della vicenda c’era, secondo la difesa, un debito di droga e Broglio aveva spiegato di aver sparato, con un’arma a salve, non per uccidere ma per spaventare e ottenere così il denaro che gli spettava. Secondo la Procura invece l’imputato intendeva recuperare dal locale una cassetta in cui venivano custoditi stupefacenti e armi e per la quale c’erano stati dei dissidi. Per la Procura l’imputato intendeva uccidere, facendo fuoco con un’arma vera, e solo per l’intervento di un altro avventore, che gli aveva urtato il braccio, aveva mancato il bersaglio.