Spari a Lamarmora e Brescia Due, due uomini feriti: uno è in condizioni critiche

Due fatti di sangue. Due colpi di pistola esplosi in una manciata di minuti. Quelli che hanno scosso la serata di Brescia in due vie della periferia sud, poco lontano l’una dall’altra. In entrambi i casi i colpi sono andati a segno, per un bilancio provvisorio di due feriti entrambi condottI alla clinica Poliambulanza, il primo in condizioni critiche.

In via Codignole

Poco dopo le 18 in via Codignole (quartiere Lamarmora) all’altezza del civico 21, un uomo di nazionalità indiana è stato colpito al torace da un proiettile esploso da un’auto in corsa. Le sue condizioni sono subito apparse gravissime, al punto che i parenti, che abitano proprio dove è accaduto l’agguato, lo hanno caricato in auto e portato alla Poliambulanza senza aspettare l’arrivo dei soccorritori.

In via Corsica

Mezz’ora più tardi le forze dell’ordine sono intervenute anche in via Corsica, dove erano stati avvertiti altri colpi di pistola. Anche in questo caso a essere rimasto ferito è un uomo, anche lui ricoverato in Poliambulanza in gravi condizioni.

Le indagini

Gli investigatori stanno cercando di ricostruire i contorni dell'agguato in via Codignole e di capire cosa sia accaduto poi in via Corsica, perché due uomini siano stati raggiunti da colpi di pistola in meno di un’ora e a poco distanza l'uno dall’altro. Nel secondo caso, non viene escluso che possa essersi trattato di un tentativo di suicidio. Ma sul punto sono ancora in corso le verifiche del caso.