Sparo da un’auto in corsa, ferito gravemente un uomo nel quartiere Lamarmora di Brescia

La vittima è un cittadino di origini indiane portato in condizioni critiche dai parenti in Poliambulanza. L’agguato in via Codignole nel tardo pomeriggio

La Polizia sul luogo dell'aggressione in via Codignole - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

A A Riduci Ingrandisci Un uomo di nazionalità indiana è stato portato in condizioni critiche alla clinica Poliambulanza di Brescia dopo essere stato raggiunto da un proiettile al torace. L’agguato è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi in via Codignole – quartiere Lamarmora di Brescia - all’altezza del civico 21 dove la vittima abita con la famiglia. Proprio i parenti, viste le condizioni critiche dell’uomo, lo hanno caricato in auto e portato in ospedale senza aspettare l’arrivo dei soccorritori. Secondo le prime ricostruzioni, il colpo sarebbe stato esploso da un’auto in corsa. Sul posto gli agenti della Polizia e i Vigili del fuoco.

