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Sparatoria in un centro giovanile in Germania: cinque morti

Lo riportano diversi media tedeschi, tra cui la Bild e Ntv: il fatto è avvenuto a Stade, in Bassa Sassonia. Gli agenti hanno arrestato fermato due sospettati
La notizia in apertura sul sito della Bild
La notizia in apertura sul sito della Bild

In Germania, diversi colpi d’arma da fuoco sono stati esplosi nella cittadina di Stade, in Bassa Sassonia. Il primo bilancio è di cinque morti. Gli agenti hanno fermato due sospettati. «Si prega di evitare la zona!», ha scritto la polizia di Luneburg su X.

Secondo la Dpa le vittime sono persone adulte. Non è ancora chiaro se il fatto sia avvenuto all’interno di un centro giovanile o nelle vicinanze, secondo quanto riferiscono i media locali come Bild e Ntv.

Stando a quanto riferito dalla polizia ci sono anche diversi feriti, ma non è chiaro il bilancio definitivo. Il fatto è accaduto alle 13.15.

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