Sparatoria in un centro giovanile in Germania: cinque morti

Lo riportano diversi media tedeschi, tra cui la Bild e Ntv: il fatto è avvenuto a Stade, in Bassa Sassonia. Gli agenti hanno arrestato fermato due sospettati

29 giugno 2026 1 ' di lettura

La notizia in apertura sul sito della Bild Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti sparatoriacentro giovanilearrestatoStade Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...