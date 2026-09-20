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Spara a un ladro e lo uccide: 35enne indagato per omicidio nel cuneese

Il fatto è accaduto questa notte a Baldissero d’Alba. La vittima, di 40 anni, si sarebbe introdotta nell’abitazione dell’uomo assieme ad alcuni complici
I carabinieri sul luogo dell'omicidio - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
I carabinieri sul luogo dell'omicidio - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Nel cuneese un 35enne è indagato per omicidio per aver sparato, uccidendolo, a un ladro sorpreso assieme ad alcuni complici nel cortile di casa questa notte, a Baldissero d'Alba. In base a quanto noto finora, l'indagato si trova in caserma a Bra. Le indagini sono condotte dai carabinieri del reparto operativo di Cuneo che stanno ricostruendo quanto avvenuto nella notte. La vittima, in via di identificazione, sarebbe un uomo di 40 anni dell'est europeo: faceva parte di una banda di quattro o cinque persone, che si sono date alla fuga e che al momento risultano ricercate. Il 35enne indagato, un autotrasportatore, al momento del fatto era da solo nella cascina, di proprietà dei genitori, dove sono in corso lavori di ristrutturazione. Ha sparato con una pistola semiautomatica regolarmente detenuta

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