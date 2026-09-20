Spara a un ladro e lo uccide: 35enne indagato per omicidio nel cuneese

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

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Il fatto è accaduto questa notte a Baldissero d’Alba. La vittima, di 40 anni, si sarebbe introdotta nell’abitazione dell’uomo assieme ad alcuni complici

I grandi casi della cronaca nera e giudiziaria che hanno varcato i confini della provincia e sono diventati casi nazionali