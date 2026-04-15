Spara con la scacciacani per festeggiare il compleanno: denunciato

Momenti di tensione nelle prime ore del mattino a Mazzano, dove alcuni residenti hanno segnalato al Numero unico di emergenza 112 forti rumori e colpi di pistola esplosi in un giardino privato in viale Giuseppe Garibaldi.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri Compagnia di Brescia, che hanno individuato un uomo di 49 anni, italiano e già noto alle forze dell’ordine, all’interno della propria abitazione. L’uomo ha ammesso di aver esploso poco prima alcuni colpi utilizzando una pistola scacciacani, consegnata spontaneamente ai militari. Secondo quanto emerso dagli accertamenti, il gesto sarebbe stato compiuto per festeggiare un compleanno.

Per lui è scattata la denuncia in stato di libertà con l’accusa di esplosioni pericolose e disturbo della quiete pubblica.