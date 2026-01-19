Inferno sui binari in Spagna, deragliano 2 treni: decine di vittime

Il bilancio del deragliamento di domenica potrebbe essere destinato ad aumentare ancora, indicano fonti dei vigili del fuoco, rimasti tutta la notte con le squadre di emergenza e una quarantina di militari dell'Unità di protezione civile dell'Esercito a lavorare per estrarre i superstiti dalle lamiere.

L’incidente

La tragedia è avvenuta alle 19:39. Il treno era partito un’ora prima da Málaga ed era diretto a Madrid: vicino ad Adamuz gli ultimi sei vagoni, di otto totali, sono deragliati finendo sulla linea su cui viaggiava un treno in senso contrario – partito da Madrid e diretto a Huelva – che in quel momento stava andando a 200 chilometri orari. I sei vagoni sono finiti addosso al secondo treno causandone l’uscita dai binari e la caduta da un terrapieno alto qualche metro

Il treno della compagnia Iryo coinvolto nell'incidente trasportava 300 persone e la causa del deragliamento è attualmente sconosciuta. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria spagnola, Adif, ha segnalato il deragliamento di un treno Iryo partito da Malaga alle 18:40 e diretto alla stazione di Puerta de Atocha, a Madrid. L'incidente è avvenuto appena 10 minuti dopo la partenza. Il treno deragliato ha attraversato la linea adiacente, colpendo due carrozze di un altro convoglio diretto a Huelva.

Le immagini social diffuse dai passeggeri hanno mostrato subito, con le urla disperate dei feriti e i vagoni contorti e sottosopra, quanto fossero tragiche le conseguenze del disastro. Si teme che quando i soccorritori riusciranno a entrare in tutti i vagoni il bilancio delle vittime possa aggravarsi ulteriormente. «Il problema è che i vagoni sono completamente deformati, con persone all'interno», ha spiegato alla televisione spagnola il capo dei vigili del fuoco di Cordoba.

🔴 Trabajamos en coordinación con los servicios de emergencia y empresas ferroviarias en el accidente que ha tenido lugar en Adamuz (Córdoba).



✖️🚄 La circulación de alta velocidad entre Madrid y Córdoba, Sevilla, Málaga, Granada y Huelva seguirá suspendida, al menos, durante… https://t.co/UNHi8zFT54 — Adif (@Adif_es) January 18, 2026

I soccorsi

Tutte le strade della zona sono state chiuse per consentire l'arrivo dei mezzi di emergenza. Il palazzetto dello sport municipale di Adamuz è stato trasformato in un ospedale da campo. I feriti più gravi sono stati trasferiti all'ospedale Reina Sofia di Cordoba. I passeggeri illesi sono stati trasferiti in pulman a Malaga, Siviglia e Cordoba. A causa dell'incidente, le linee ad alta velocità tra Madrid e il sud della Spagna resteranno sospese per l'intera giornata. Le cause del deragliamento saranno analizzate dalla commissione indipendente che indaga sugli incidenti ferroviari.

"La gente pedía socorro e intentamos sacarlos, pero era muy difícil”, relata un pasajero. El ministro de Transportes, Óscar Puente, califica el siniestro de “tremendamente extraño”. Esto es lo que se sabe hasta el momento del accidente en Adamuz https://t.co/MVF60WCl5o — EL PAÍS (@el_pais) January 19, 2026

L’inchiesta

L'inchiesta giudiziaria è stata affidata a un tribunale di Montoro. Il ministro dei trasporti Oscar Puente ha definito l'incidente «raro e difficile da spiegare» perché il tratto ferroviario dove si è verificato è rettilineo. Il treno Iryo era in servizio da quattro anni, mentre la linea Madrid-Andalusia era stata rinnovata di recente con lavori conclusi a maggio. Inoltre «lo stato della via ferroviaria era buono», ha ribadito, ricordando che sulla linea Andalusia-Madrid sono stati investiti 700 milioni di euro per il rinnovamento dell'infrastruttura e i lavori si sono conclusi a maggio, secondo Adif, il gestore statale delle ferrovie. «È un'alba di profondo dolore per la Spagna», ha dichiarato il Premier Pedro Sanchez.

I sopravvissuti

Nel frattempo i passeggeri di entrambi i treni, oltre 400 persone in tutto, sono stati evacuati, e il servizio ferroviario su quella linea è stato sospeso: il ministro Puente ha detto che le interruzioni sulla linea potrebbero andare avanti per settimane.

Nella notte, Puente aveva segnalato: «Tra i due convogli, l'Alvia è quello che ha avuto la peggio», spiegando che i primi due vagoni dell'Alvia, con 63 passeggeri complessivi a bordo, «sono precipitati in un terrapieno» di circa cinque metri. Almeno 21 delle 39 vittime finora recuperate, erano sull'Iryo, per cui il tragico bilancio è destinato ad aggravarsi.

I feriti attualmente ricoverati negli ospedali sono 73, dei quali 24 in stato grave, secondo l'ultimo bilancio. Complessivamente sono state oltre un centinaio le persone ferite in maniera lieve medicate nell'ospedale da campo che è stato allestito ieri sera dai servizi di emergenza nel Posto Medico Avanzato in un edificio di Adif, nella stazione di Adamuz. Nella zona dell'incidente sono state mobilitate 4 unità del Dispositivo di terapia intensiva, 6 ambulanze con unità di rianimazione, due veicoli di appoggio logistico, cinque ambulanze convenzionali e 2 della Croce Rossa.