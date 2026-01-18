Media, saliti a 5 i morti nel deragliamento di due treni in Spagna

MADRID, 18 GEN - Si aggrava il bilancio della sciagura ferroviaria avvenuta in serata in Spagna, le autorità segnalano almeno cinque morti. Lo riportano fonti della Guardia Civil, citate dall'emittente pubblica Tve. Secondo i servizi di emergenza e le testimonianze dei passeggeri riportate dai media, ci sarebbero anche numerosi feriti e varie persone ancora intrappolate nei vagoni convolti nel deragliamento di un treno della compagnia Iryo partito da Malaga e diretto a Madrid Puerta de Atocha, e un convoglio della compagnia Alvia diretto a Huelva, in Andalusia.